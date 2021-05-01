Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом в Великобритании поднимет вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«Я думаю, что мы отдельно проведем переговоры с Германией в двустороннем формате. «Северный поток — 2» остается проблемой. <...> Мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен», — указал он (цитата по ТАСС).

Госсекретарь примет участие во встрече министров иностранных дел и развития стран Большой семерки (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания и Италия) в Лондоне, которая начнется 3 мая.

В конце марта Блинкен уже обсуждал с Маасом «Северный поток — 2» и отмечал, что Вашингтон выступает против его запуска.