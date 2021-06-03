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Захарова назвала американский закон об иноагентах анахронизмом

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Закон США об иноагентах является анахронизмом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время делового завтрака для журналистов СМИ, признанных иноагентами в России, передает корреспондент РБК.

По словам Захаровой, российский закон о СМИ-иноагентах стал ответной мерой на аналогичный закон в США, который Вашингтон начал применять в отношении средств массовой информации из России. Она назвала американский закон «древним» и отметила, что его нужно было «давно забыть».

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«В XXI веке, в тот момент, когда технологии позволили нам свободно общаться, действительно выйти за пределы, я имею в виду в информационном плане, границ, визовых ограничений, увидеть и столкнуться с использованием закона 30-х годов ХХ века об иноагентах <...> — это анахронизм», — сказала Захарова.

По ее словам, в этот момент США открыли ящик Пандоры, так как теперь законы об иноагентах разрабатываются также в Великобритании и Австралии, а сама такая практика мешает свободной конкуренции медиа. «Мы к такой конкуренции готовы. Почему же вы, по большому счету, струсили?» — добавила она. «Давайте конкурировать на равных, в демократической, свободной среде», — предложила она.

Российский же закон о СМИ-иноагентах, заявила Захарова на завтраке для журналистов из СМИ, получивших такой статус, сильно не мешает: они, по ее словам, имеют такие же права, как и остальные издания.

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В 2017 году спикер Госдумы Вячеслав Володин, объясняя необходимость принятия поправок о СМИ-иноагентах в России, заявил, что это «вынужденная» и «зеркальная» мера, а ее принятие является ответом на требование Минюста США к телеканалу Russia Today America (RT America) зарегистрироваться в качестве иноагента.

В то же время в Госдепе объясняли, что в России неправильно истолковывают американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA), так как он направлен на повышение прозрачности, не препятствует распространению информации, не запрещает финансирование и не используется как средство ограничения политической свободы.

В мае российский Минюст внес в список СМИ-иноагентов издания «Медуза» и VTimes. После этого редакция VTimes сообщила, что издание закрывается.

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