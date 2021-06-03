Редакция VTimes объявила о закрытии проекта в День России

В издании объяснили, что статус иноагента разрушает бизнес-модель VTimes и делает почти невозможным сотрудничество как с рекламодателями, так и с экспертами

Редакция VTimes подтвердила, что издание, которое в мае Минюст внес в реестр СМИ — иностранных агентов, закрывается. Заявление об этом было опубликовано на сайте проекта и в его социальных сетях. Работу VTimes прекратит 12 июня — в День России.

«Ярлык «иноагента», навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа», — говорится в заявлении.

В редакции также отметили, что «иноагентский» статус «лишает VTimes большей части <...> медиаповестки», поскольку осложняет работу с источниками и экспертами: «многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту» — и мы тоже понимаем почему».

С того момента как Минюст внес издателя VTimes в реестр иноагентов, редакция изучила семь сценариев продолжения работы, но в каждом из них был риск уголовного преследования сотрудников, отмечают авторы проекта.