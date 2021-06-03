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Технологии и медиа ,  

Редакция VTimes объявила о закрытии проекта в День России

В издании объяснили, что статус иноагента разрушает бизнес-модель VTimes и делает почти невозможным сотрудничество как с рекламодателями, так и с экспертами

Редакция VTimes подтвердила, что издание, которое в мае Минюст внес в реестр СМИ — иностранных агентов, закрывается. Заявление об этом было опубликовано на сайте проекта и в его социальных сетях. Работу VTimes прекратит 12 июня — в День России.

«Ярлык «иноагента», навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа», — говорится в заявлении.

В редакции также отметили, что «иноагентский» статус «лишает VTimes большей части <...> медиаповестки», поскольку осложняет работу с источниками и экспертами: «многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту» — и мы тоже понимаем почему».

С того момента как Минюст внес издателя VTimes в реестр иноагентов, редакция изучила семь сценариев продолжения работы, но в каждом из них был риск уголовного преследования сотрудников, отмечают авторы проекта.

Руководство VTimes обсудило возможность закрытия издания
Технологии и медиа
Александр Губский

Издание VTimes было основано в июле 2020 года бывшими журналистами газеты «Ведомости», которые уволились из газеты после ее продажи Ивану Еремину, владельцу холдинга «ФедералПресс». Советником медиапроекта стал основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр, на созданную им в Нидерландах некоммерческую организацию Stichting 2 Oktober был зарегистрирован домен издания.

Накануне, 2 июня, собеседники РБК, близкие к медиапроекту, рассказали, что его руководство обсуждает вариант закрытия VTimes в ближайшие дни.

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Как статус иноагента влияет на СМИ

О последствиях внесения в реестр иноагентов ранее рассказывало издание Meduza, получившее этот статус 23 апреля 2021 года. Вскоре после этого от размещения на сайте Meduza начали отказываться рекламодатели, потому что издание стало для них «токсичной» компанией из-за обязательной пометки «сообщение распространено иноагентом» крупным шрифтом на любой публикации, включая рекламу. В результате Meduza пришлось отказаться от аренды офиса, сотрудничества с внештатными авторами, а также урезать на 30–50% зарплаты штатных сотрудников.

Чтобы сохранить издание, Meduza объявила сбор добровольных пожертвований: к 28 мая 2021 года средства изданию перечислили более 83 тыс. человек, сообщало издание в письме жертвователям. Общую сумму перечисленных средств руководство СМИ не раскрыло. В том же письме сообщалось, что после признания Meduza иноагентом ее сотрудники стали получать «гораздо больше угроз, чем прежде», в том числе физической расправы.

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
журналистика СМИ-иноагенты
Материалы по теме
Руководство VTimes обсудило возможность закрытия издания
Технологии и медиа
Минюст внес VTimes в список СМИ-иноагентов
Технологии и медиа
РБК
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