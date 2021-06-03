Иран и ЦАР лишили голоса в Генассамблее ООН за неуплату взносов

Иран и ЦАР потеряли право голоса Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ABC.

Чтобы восстановить право голоса, Иран должен заплатить организации $16,2 млн, а ЦАР — $29 395.

Как отметил Гутерриш, помимо этих государств ООН задолжали еще три страны — Коморские Острова (государство должно ООН $871 632), Сан-Томе и Принсипи ($829 888) и Сомали ($1 443 640). Если они не заплатят, то также могут потерять право голоса в Генассамблее после сентября.

Устав ООН гласит, что члены, задолженность которых равна или превышает сумму их взносов за два полных предыдущих года, теряют право голоса. В то же время Генассамблея может сохранить голос, если решит, что страна задолжала по не зависящим от нее причинам.