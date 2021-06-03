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Иран и ЦАР лишили голоса в Генассамблее ООН за неуплату взносов

Иран и ЦАР потеряли право голоса Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ABC.

Чтобы восстановить право голоса, Иран должен заплатить организации $16,2 млн, а ЦАР — $29 395.

Как отметил Гутерриш, помимо этих государств ООН задолжали еще три страны — Коморские Острова (государство должно ООН $871 632), Сан-Томе и Принсипи ($829 888) и Сомали ($1 443 640). Если они не заплатят, то также могут потерять право голоса в Генассамблее после сентября.

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Антониу Гутерриш

Устав ООН гласит, что члены, задолженность которых равна или превышает сумму их взносов за два полных предыдущих года, теряют право голоса. В то же время Генассамблея может сохранить голос, если решит, что страна задолжала по не зависящим от нее причинам.

В январе прошлого года из-за неуплаты членских взносов ООН лишил права голоса семь стран — Венесуэлу, Ливан, ЦАР, Гамбию, Лесото, Йемен и Тонго.

В феврале прошлого года в МИД России сообщили, что главный неплательщик взносов ООН — США. Их долго на тот момент составлял превысил $1 млрд. Как заявили в МИД в октябре 2019 года, США нарочно не платят взносы, чтобы дестабилизировать работу международной организации.

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