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Политика ,  
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Постпред России в Женеве назвал США самым крупным должником в ООН

США являются самым крупным должником в ООН, заявил в интервью «Известиям» постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Он рассказал, что Вашингтон не доплатил более $1 млрд взносов. По его словам, из-за того, что США не исполняют своих финансовых обязательств, организация испытывает большие трудности в повседневной работе, в частности, проведении мероприятий.

Семь стран лишили права голоса в ООН за неуплату взносов
Политика

В середине октября 2019 года МИД России заявлял, что неуплатой взносов в ООН Вашингтон пытается подорвать работу организации. В дипведомстве отмечали, что всего в ее бюджет не заплатили более 50 стран.

В январе текущего года руководство ООН решило лишить права голоса в Генассамблее страны, которые имеют долги по взносам и не платили в течение двух последних лет. В итоге наказанию подверглись Венесуэла, Йемен, Ливан, Гамбия, ЦАР, Тонга и Лесото. По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, из 193 членов организации долгов нет у 146 государств.

Теги: Постпред России, ООН, США, задолженность
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