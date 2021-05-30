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Генсек ООН заявил об эрозии режима контроля над вооружениями

Выход США из Договора по открытому небу, а также аналогичные шаги России в этом направлении приводят к эрозии режима контроля над вооружениями. Об этом заявили в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает «РИА Новости».

«Генеральный секретарь <...> выражает обеспокоенность в связи с эрозией режима контроля над вооружениями между США и Россией», — сказали в офисе генсека ООН.

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При этом Гутерриш поприветствовал приверженность договору других стран-участниц. В офисе отметили, что режим контроля над вооружениями нужен для обеспечения безопасности международного сообществу, поскольку он ограничивает гонку в сфере стратегических вооружений.

Договор по открытому небу подписали государства-участники ОБСЕ в марте 1992 года. Подписавшиеся страны обязаны позволять другим сторонам по договору совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.

В прошлом году американские власти обвинили Россию в нарушении соглашения и объявили о намерении выйти из него. Спустя шесть месяцев решение о выходе вступило в силу.

В ответ президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект денонсации договора. 19 мая нижняя палата парламента одобрила президентскую инициативу.

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28 мая Госдеп подтвердил отказ страны вернуться в договор.

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