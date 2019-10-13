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Российский МИД назвал размер долга США перед ООН
Российские дипломаты назвали США главным неплательщиком взносов в ООН. Действия американских властей привели к тому, что с середины октября международная организация будет вынуждена прибегнуть к жесткой экономии
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (Фото: РИА Новости)

США — главный неплательщик взносов в Организацию Объединенных Наций (ООН), что свидетельствует о попытках Вашингтона подорвать ее работу. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

В МИДе рассказали, что, по данным на 9 октября, более 50 государств — членов ООН не сделало взносов за текущий год в бюджет организации. «Главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил $1 млрд», — отметили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что такое поведение Вашингтона наряду с предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций служит явной попыткой подорвать работу ООН.

Начиная с середины октября для Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи будет обеспечиваться проведение только двух заседаний в день, уточнили в МИД России. Кроме того, ООН в связи со сложившейся ситуацией прибегнет к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений. А уже в ноябре у руководства организации могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг, добавили в министерстве.

«Россия, в свою очередь, относится к числу добросовестных плательщиков. Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме», — сообщили российские дипломаты, призвав другие страны к «бюджетной самодисциплине».

11 октября помощник генсека ООН Чандру Раманатан раскрыл объемы задолженностей государств перед организацией. По его словам, общая сумма составляет почти $1,4 млрд от 65 стран. Помощник главы ООН уточнил, что 97% этой суммы должны США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Венесуэла и Израиль.

«США должны $674 млн в нынешнем году и $381 млн за предыдущие годы в регулярный бюджет», — отметил Раманатан (цитата по «РИА Новости»).

Автор: Михаил Юшков
Теги: ООН, взносы, долги
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