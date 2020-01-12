Семь стран лишили права голоса в ООН за неуплату

Наказанию подвергли представителей государств, не пополнявших казну организации в течение двух последних лет

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Руководство ООН приняло решение лишить права голоса в Генеральной ассамблее представителей семи стран. Речь идет о Венесуэле, Ливане, ЦАР, Гамбии, Лесото, Йемене и Тонге, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря международной организации Стефана Дюжаррика.

Причиной такого решения стали долги этих стран по взносам. Упомянутые государства не перечисляли деньги в течение двух последних лет.

Задолжали ООН также Коморские острова, Сан Томе и Принсипе, а также Сомали, однако им разрешили полноправно участвовать в работе организации до сентября. Четыре страны — Армения, Индия, Украина и Португалия — внесли деньги в бюджет уже в начале января. Дюжаррик ранее указывал, что из 193 членов ООН долгов нет у 146 стран.

Разрешение лишать страны права голоса на Генеральной ассамблее содержится в 19-й статье устава организации. Прошлый год генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал самым сложным для организации с финансовой точки зрения.

В октябре прошлого года российские дипломаты заявили, что крупнейшим неплательщиком взносов являются США, которые должны бюджету около $1 млрд. Среди других должников Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран и Израиль.