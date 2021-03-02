В «Нафтогазе Украины» заявили о готовности к запуску «Северного потока-2»

Киев подготовился к тому, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен и транзит российского газа через Украину снизится до 15-20 млрд куб. м в год. Об этом заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Украинская неделя».

«Мы подготовились к такому сценарию. <...> Благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене», — сказал Коболев.

По его словам, Украина рискует потерять доходы от транзита газа, однако дефицита топлива в стране не будет.

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Договор заключен на условиях «качай или плати»: в случае недопоставок «Газпром» все равно обязан оплачивать оговоренный объем.