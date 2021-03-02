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В «Нафтогазе Украины» заявили о готовности к запуску «Северного потока-2»

Киев подготовился к тому, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен и транзит российского газа через Украину снизится до 15-20 млрд куб. м в год. Об этом заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Украинская неделя».

«Мы подготовились к такому сценарию. <...> Благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене», — сказал Коболев.

По его словам, Украина рискует потерять доходы от транзита газа, однако дефицита топлива в стране не будет.

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Фото:Екатерина Соловьева / РИА Новости

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Договор заключен на условиях «качай или плати»: в случае недопоставок «Газпром» все равно обязан оплачивать оговоренный объем.

В январе гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что в 2020 году объем транзита российского газа через Украину в Европу сократился на 38% и составил 55,8 млрд куб. м, что стало минимумом за последние несколько десятилетий. Макогон добавлял, что угрозу для украинского транзита представляют газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%.

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США полагают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы, и вводят санкции против компаний, участвовавших в строительстве газопровода. Германия выступает против односторонних экстерриториальных санкций Вашингтона. В Москве неоднократно заявляли, что проект «Северный поток-2» является коммерческим.

Нафтогаз Украины Северный поток-2
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