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Экономика ,  
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Экс-министр экономики Украины подсчитал ущерб после запуска Nord Stream 2

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Ущерб Украине после запуска проект «Северный поток-2» может составить 3$ млрд. Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью НСН.

«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы», — заявил Лановой.

При этом он отметил, что народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы.

В «Нафтогазе Украины» заявили о готовности к запуску «Северного потока-2»
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев подготовился к снижению транзита российского газа через Украину, после запуска «Северного потока-2». По его словам, страна рискует потерять доходы от транзита газа, однако дефицита топлива на Украине не будет.

Россия и Украина подписали договорились о транзите газа в конце декабря 2019 года. Соглашение рассчитано на пять лет. Общий объем транзита газа на этот период составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Договор заключен на условиях «качай или плати»: в случае недопоставок «Газпром» все равно обязан оплачивать оговоренный объем.

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В январе генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что в 2020 году объем транзита российского газа через Украину в Европу сократился на 38% и составил 55,8 млрд куб. м, что стало минимумом за последние несколько десятилетий. Он отмечал, что угрозу для украинского транзита представляют газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Против реализации проекта выступают США. Там считают, что он угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве, в свою очередь, неоднократно заявляли, что проект является коммерческим.

Северный поток-2 Nord Stream 2 Украина Андрей Коболев
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