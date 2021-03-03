Экс-министр экономики Украины подсчитал ущерб после запуска Nord Stream 2

Ущерб Украине после запуска проект «Северный поток-2» может составить 3$ млрд. Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью НСН.

«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы», — заявил Лановой.

При этом он отметил, что народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы.

Ранее глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев подготовился к снижению транзита российского газа через Украину, после запуска «Северного потока-2». По его словам, страна рискует потерять доходы от транзита газа, однако дефицита топлива на Украине не будет.