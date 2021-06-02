Путин призвал мобилизоваться с организацией передвижных медкомплексов

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Организацию передвижных медицинских комплексов необходимо ускорить. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

«Понимаю, что нужно оценить возможности промышленности, но лучше мобилизоваться сейчас, делать это комплексно, основательно и надолго», — сказал он.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова ответила президенту, что обсуждала этот вопрос вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

«Медицинские комплексы — это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация. Мы не предполагали мобильные комплексы только для цели вакцинации, а предполагали более широкое использование и возможность использования в малонаселенных и сельских населенных пунктах», — сказала Голикова. Она назвала их «мини-амбулаториями», которые должны работать по приезду в субъекты.