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Пандемия коронавируса ,  

Путин призвал мобилизоваться с организацией передвижных медкомплексов

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Организацию передвижных медицинских комплексов необходимо ускорить. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

«Понимаю, что нужно оценить возможности промышленности, но лучше мобилизоваться сейчас, делать это комплексно, основательно и надолго», — сказал он.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова ответила президенту, что обсуждала этот вопрос вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

«Медицинские комплексы — это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация. Мы не предполагали мобильные комплексы только для цели вакцинации, а предполагали более широкое использование и возможность использования в малонаселенных и сельских населенных пунктах», — сказала Голикова. Она назвала их «мини-амбулаториями», которые должны работать по приезду в субъекты.

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Она также добавила, что правительство обсуждает как возможности производства, так и своевременное оснащение в первую очередь отечественным оборудованием.

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В начале мая Путин предложил создать в в садоводческих товариществах и дачных поселках мобильные пункты и лаборатории. По его словам, это должно ускорить темп вакцинации.

«Передвижные мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся, а это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, дачные поселки», — сказал президент.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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