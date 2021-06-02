Путин рассказал о своей поддержке вакцинации от коронавируса

Фото: Семен Антонов / ТАСС

Президент России Владимир Путин напомнил о своей прививке и призвал граждан вакцинироваться. Заявление он сделал на совещании с членами правительства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Вакцинация — чрезвычайно важная вещь. Мы много раз с Вами об этом говорили. И я даже пытаюсь насколько могу поддержать этот процесс, Вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации. Как Вы знаете, я и сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать», — сказал Путин.

Массовая вакцинация в России началась 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.

Путин сделал обе прививки в середине апреля. Вакцинироваться публично президент отказался.