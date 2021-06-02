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Пандемия коронавируса ,  
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Путин рассказал о своей поддержке вакцинации от коронавируса

Фото: Семен Антонов / ТАСС
Фото: Семен Антонов / ТАСС

Президент России Владимир Путин напомнил о своей прививке и призвал граждан вакцинироваться. Заявление он сделал на совещании с членами правительства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Вакцинация — чрезвычайно важная вещь. Мы много раз с Вами об этом говорили. И я даже пытаюсь насколько могу поддержать этот процесс, Вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации. Как Вы знаете, я и сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать», — сказал Путин.

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Массовая вакцинация в России началась 18 января. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.

Путин сделал обе прививки в середине апреля. Вакцинироваться публично президент отказался.

В середине мая РБК подсчитал данные о вакцинации в регионах. Больше всего полностью привитых — на Чукотке (18,61% от всего населения региона), в Ненецком автономном округе (12,58%), Белгородской области (12,35%), Мордовии (12,17%) и Магаданской области (11,52%).

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 8 832 новых случаев заболевания коронавирусом, 9 020 случаев выздоровления и 394 летальных исходов. За весь период пандемии в стране переболели более 5 млн человек, выздоровели — 4,7 млн, умерли — 122,2 тыс.

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Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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