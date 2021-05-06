Путин предложил создать пункты вакцинации от COVID-19 в дачных поселках

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Владимир Путин на видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой предложил для ускорения темпов вакцинации от коронавируса поставить мобильные пункты и лаборатории в садоводческих товариществах и дачных поселках. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Передвижные мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся, а это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, дачные поселки», — сказал президент.

По словам Путина, созданием таких лабораторий и мобильных пунктов необходимо заняться как можно быстрее.

«Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются, а такие регионы есть», — добавил президент.