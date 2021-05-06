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Путин предложил создать пункты вакцинации от COVID-19 в дачных поселках

Фото: Александр Артеменков / ТАСС
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Владимир Путин на видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой предложил для ускорения темпов вакцинации от коронавируса поставить мобильные пункты и лаборатории в садоводческих товариществах и дачных поселках. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Передвижные мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся, а это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, дачные поселки», — сказал президент.

По словам Путина, созданием таких лабораторий и мобильных пунктов необходимо заняться как можно быстрее.

«Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются, а такие регионы есть», — добавил президент.

Путин потребовал повысить темпы вакцинации и призвал не расслабляться
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Во время видеоконференции с президентом Голикова сообщила, что в начале майских праздников темпы вакцинации стали снижаться. Самые низкие темпы показали Северная Осетия, Приморский край, Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан.

В целом в России, по словам вице-премьера, только одной дозой вакцины в России привиты 13,4 млн человек, а двумя — 9,4 млн. Тогда Путин потребовал региональные власти не расслабляться и повысить темпы вакцинации.

Вакцинацию от COVID-19 полностью прошли чуть больше 3% россиян
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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В начале апреля РБК на основе данных региональных оперативных штабов подсчитал, что вакцинацию от коронавируса хотя бы одной дозой в России прошли 6,93 млн россиян (4,74% населения). Тогда также посчитали, что меньше всего людей привились в Северной Осетии — с 1,79 до 2,63%, в Карачаево-Черкесии — с 1,59 до 2,56%, в Чечне — с 1,69 до 1,94%, в Кабардино-Балкарии — с 1,18 до 1,93%, а Дагестан — единственный субъект, где хотя бы одну дозу вакцины не получил даже 1% населения (0,97%).

Владимир Путин коронавирус COVID-19 вакцинация дачный поселок
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