СМИ узнали о планах властей Москвы создать медицинский технопарк

По данным газеты «Ведомости», на этой недели столичное правительство представит проект по созданию организации, которая займется внедрением инноваций в сфере здравоохранения

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Московское правительство собирается создать автономную некоммерческую организацию (АНО), которая займется внедрением инноваций в столичное здравоохранение. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на трех собеседников, близких к мэрии Москвы.

По данным газеты, проект о создании новой структуры будет представлен на совещании московского правительства 30 марта. Рабочим названием структуры стало АНО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении», а возглавит центр Вячеслав Шуленин, давний соратник заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, указывает газета.

Центр будет заниматься развитием новых медицинских технологий, поиском и внедрением инноваций в столичное здравоохранение, а основной его миссией будет ускорение их применения, рассказал собеседник, близкий к мэрии Москвы. По его словам, у организации будет несколько основных задач, говорит он. В частности, она должна стать «единым окном» для инновационных стартапов, указал собеседник. «Центр будет искать новейшие проекты в медицине, которые разрабатываются в России и в мире. Стартапы будут приходить на эту площадку, после чего их разработки начнут внедрять в систему здравоохранения столицы», — пояснил он. Кроме того, в задачи центра войдут проведение клинических исследований и сбор и анализ данных, в том числе о переболевших коронавирусом.

В рамках работы центра предполагается создание медицинского технопарка, где будут сосредоточены все разработки в медицине. Собянин уже подписал документы о выделении центру двух зданий на пр-те Вернадского на нужды технопарка, сообщил источник.