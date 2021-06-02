Матвиенко заявила о невозможности обязательной вакцинации в России

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В России не может быть обязательной вакцинации от нового коронавируса, поскольку это стало бы грубым нарушением закона. Об этом в ходе заседания Совета Федерации заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

«Еще раз хочу подтвердить: все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», — сказала Матвиенко.

По ее словам, задача государства — разъяснить гражданам, что информация об обязательной вакцинации не соответствует действительности.

В конце мая главный санитарный врач Республики Саха Маргарита Игнатьева выпустила постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация населения. В соответствии с документом в Якутии должно быть привито не менее 70% взрослого населения, все работодатели обязаны организовать и обеспечить вакцинацию сотрудников. Позднее слово «обязательная» там заменили на «массовая».