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Пандемия коронавируса ,  
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Матвиенко заявила о невозможности обязательной вакцинации в России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России не может быть обязательной вакцинации от нового коронавируса, поскольку это стало бы грубым нарушением закона. Об этом в ходе заседания Совета Федерации заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

«Еще раз хочу подтвердить: все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», — сказала Матвиенко.

По ее словам, задача государства — разъяснить гражданам, что информация об обязательной вакцинации не соответствует действительности.

В регионах оценили идею ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
Политика
Фото:АГН «Москва»

В конце мая главный санитарный врач Республики Саха Маргарита Игнатьева выпустила постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация населения. В соответствии с документом в Якутии должно быть привито не менее 70% взрослого населения, все работодатели обязаны организовать и обеспечить вакцинацию сотрудников. Позднее слово «обязательная» там заменили на «массовая».

Глава Якутии Айсен Николаев 25 мая объявил об обязательной вакцинации в регионе и о штрафе 200 тыс. руб. для работодателей, которые не обеспечат обязательную вакцинацию своих сотрудников. Позже власти Якутии отказались от идеи обязательной вакцинации.

Президент России Владимир Путин счел обязательную вакцинацию нецелесообразной. «Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью», — сказал глава государства.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Валентина Матвиенко Совет Федерации вакцинация
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