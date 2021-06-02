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Рособрнадзор назвал дату начала бессрочной аккредитации вузов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

«С 1 марта 2022 года аккредитация у нас становится бессрочной. При этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется», — сказала Кочетова.

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По словам заместителя руководителя Рособрнадзора, работу вузов будут оценивать по аккредитационным показателям, причем будет оцениваться не соответствие образовательных программ госстандартам, а качество подготовки обучающихся. Качество подготовки студентов будут проверять на основе их профессиональных навыков, отметила Кочетова.

Важным показателем оценки вузов будет также является профессорско-преподавательский состав, квалификация преподавателей, стаж работы, наличие у них ученых степеней и званий.

«Наша задача обсудить аккредитационные показатели и принять их до 1 января», — заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Наличие госаккредитации у вуза подтверждает соответствие работы высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. Отказ в госаккредитации не требует от заведения остановить образовательную деятельность, но его выпускники получат дипломы не гособразца, а образца, который устанавливает сам вуз.

В 2018 году 50 крупнейших вузов России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть «устаревшую» систему аккредитации вузов, сообщал «Коммерсантъ». Это было связано с решением лишить лицензии Европейский университет в Петербурге (2017 год) и приостановкой в июне 2018 года госаккредитации образовательных программ Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка»). «Шанинке» вернули аккредитацию в марте 2020 года, а Европейскому университету — в августе 2018 года.

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