Рособрнадзор назвал дату начала бессрочной аккредитации вузов
Аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.
«С 1 марта 2022 года аккредитация у нас становится бессрочной. При этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется», — сказала Кочетова.
По словам заместителя руководителя Рособрнадзора, работу вузов будут оценивать по аккредитационным показателям, причем будет оцениваться не соответствие образовательных программ госстандартам, а качество подготовки обучающихся. Качество подготовки студентов будут проверять на основе их профессиональных навыков, отметила Кочетова.
Важным показателем оценки вузов будет также является профессорско-преподавательский состав, квалификация преподавателей, стаж работы, наличие у них ученых степеней и званий.