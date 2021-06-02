Рособрнадзор назвал дату начала бессрочной аккредитации вузов

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Аккредитация вузов станет бессрочной с 1 марта 2022 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

«С 1 марта 2022 года аккредитация у нас становится бессрочной. При этом мы должны контролировать образовательные организации, которым такая преференция предоставляется», — сказала Кочетова.

По словам заместителя руководителя Рособрнадзора, работу вузов будут оценивать по аккредитационным показателям, причем будет оцениваться не соответствие образовательных программ госстандартам, а качество подготовки обучающихся. Качество подготовки студентов будут проверять на основе их профессиональных навыков, отметила Кочетова.

Важным показателем оценки вузов будет также является профессорско-преподавательский состав, квалификация преподавателей, стаж работы, наличие у них ученых степеней и званий.