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Рособрнадзор выступил за введение бессрочной аккредитации вузов

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Аккредитация российских вузов должна стать бессрочной. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке, передает «РИА Новости».

«Основная мысль: что касается высшего образования, мы все-таки договариваемся и приходим к тому, что аккредитация должна быть бессрочной», — сказал Музаев. По его словам, необходимо также изменить аккредитационные требования. Их перечень сейчас формирует Рособрнадзор.

Такие меры ведомство рассматривало в рамках «регуляторной гильотины», пояснил Музаев. Изменения уже согласовываются с правительством и администрацией президента.

В апреле прошлого года правительство приняло постановление, которое автоматически продлевает действие аккредитации вузов. Но, по словам Музаева, это не связано с переходом к бессрочному лицензированию: постановление было принято сроком на год, и по его истечении вузам придется снова проходить эту процедуру.

Ранее Музаев говорил, что в 1990-е годы открылись «тысячи» частных вузов и филиалов. «Дипломы этих учреждений можно было приобрести чуть ли не на базаре. И нашей структуре пришлось провести очень тяжелую работу по выявлению контор «по выдаче дипломов», лишению их аккредитации и лицензий», — указывал он. По словам главы Рособрнадзора, число вузов сократилось почти в два с половиной раза: с 2,7 тыс. до 1 тыс. учреждений.

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В январе 2019 года правительство заявило о внедрении так называемой регуляторной гильотины. Речь идет о пересмотре и отмене ряда действующих нормативно-правовых актов, многие из которых были приняты еще во времена СССР. Такие меры власти принимают для того, чтобы упростить работу бизнеса. Предполагается, что такое дерегулирование коснется всех сфер.

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В сентябре прошлого года Всемирный банк заявлял о том, что Россия продвинулась по качеству государственного регулирования, однако сильно отстает от лучших по этому показателю стран.

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