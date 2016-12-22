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Рособрнадзор вернул лицензию Европейскому университету
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Рособрнадзор вернул лицензию Европейскому университету
Политика, 15:33
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Рособрнадзор вернул лицензию Европейскому университету
Спустя год после отзыва лицензии петербургский вуз снова ее получил. Лицензия позволит вузу снова набирать студентов
Здание ​Европейского университета в Санкт-Петербурге. Апрель 2017 года (Фото: Никита Попов / РБК)

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) решила предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности Европейскому университету (ЕУ), расположенному в Санкт-Петербурге. Приказ опубликован на сайте ведомства.

Университету разрешили вести образовательную деятельность по девяти программам подготовки магистров и четырем программам подготовки аспирантов. Занятия ЕУ разрешили проводить в здании на Гагаринской улице рядом с Малым мраморным дворцом (также известным как особняк Кушелева-Безбородко), из которого зимой университет выселили.

Последняя проверка Рособрнадзора в вузе завершилась 1 августа, эксперты не выявили нарушений в проверяемых областях, сообщал ЕУ на своем сайте.

Проблему у Европейского университета начались в 2016 году, когда проверка Рособрнадзора обнаружила в учебном заведении 120 нарушений. В вузе заявили об устранении всех нарушений, но в ведомстве сочли ряд нарушений неисправленными. В итоге в марте 2017 года Рособрнадзор аннулировал лицензию вуза, суд с ведомством ЕУ проиграл.

Заявку на новую лицензию университет подал 2 августа 2017 года. Рособрнадзор после отправки в вуз нескольких запросов на предоставление дополнительных документов в сентябре отказал ЕУ в выдаче лицензии. Главными претензиями к ЕУ на тот момент были: отсутствие специализированной мебели для занятий по некоторым предметам и нехватка оборудования для людей с ограниченными возможностями.

Параллельно шел процесс выселения университета из Малого мраморного дворца. Власти города расторгли договор аренды особняка в январе 2017 года, затем ЕУ проиграл суд за здание. В итоге окончательно особняк был передан городским властям в январе 2018 года.

На время проблем с Рособрнадзором ЕУ изменил свой статус на научно-исследовательский институт. Вуз занимался научной деятельностью и проводил открытые лекции.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Рособрнадзор , Европейский университет
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