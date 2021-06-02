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Финансы ,  

Дегтярев заявил о согласии ЦБ продолжить выпуск купюры с Хабаровском

Банк России продолжит выпускать банкноты с видами Хабаровска еще как минимум 10–15 лет. Об этом с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной договорился и.о. главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, сообщил он в своем Instagram.

«Удалось договориться, что минимум 10–15 лет банкноты с изображением видов нашего любимого города сохранятся в обращении. Их будут выпускать наравне с новыми купюрами в 5 тысяч с видами Екатеринбурга», — сообщил Дегтярев.

РБК направил запрос в пресс-службу Банка России.

В конце марта зампред Банка России Михаил Алексеев объявил, что на российских банкнотах появятся виды новых городов. По его словам, на смену Хабаровску на пятитысячной банкноте должен прийти Екатеринбург. На банкноте номиналом 10 руб. вместо Красноярска появится Новосибирск, на купюре в 500 руб. — Пятигорск вместо Архангельска, на купюре номиналом 1 тыс. руб. — Нижний Новгород вместо Ярославля.

ЦБ объявил о замене городов на российских банкнотах
Финансы
Фото:Замир Усманов / ТАСС

Такое решение он объяснил тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, в то же время городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на них нет.

Комментируя сообщение ЦБ, Дегтярев назвал решение ЦБ «большой ошибкой».

С июля прошлого года в Хабаровске в течение нескольких месяцев проходили акции протеста в поддержку задержанного экс-губернатора края Сергея Фургала. В феврале СК предъявил ему обвинение в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке. По версии СК, Фургал организовал преступную группу, которая в 2004–2005 годах совершила убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского. В те времена экс-губернатор занимался бизнесом. Сам Фургал свою вину не признает.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать намерение убрать Хабаровск с купюр номиналом 5 тыс. руб. наказанием за протесты, заявил: «Измышления о каких-то эфемерных наказаниях — абсолютно неверный подход». Вопрос о городах на купюрах нужно задавать регулятору, добавил Песков.

Банк России Михаил Дегтярев Эльвира Набиуллина Хабаровск купюра новости
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