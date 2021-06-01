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Политика ,  
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Власти допустили закрытие неба над Женевой из-за саммита Путина и Байдена

Фото: Denis Balibouse / Reuters
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Воздушное пространство над Женевой могут закрыть для гражданских самолетов на время российско-американского саммита 16 июня, сообщил РБК официальный представитель швейцарского Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Мирей Флери.

«Возможные меры включают наблюдение за воздушным пространством, развертывание истребительной авиации и наземных средств ПВО и при необходимости ограничения на использование воздушного пространства для гражданских воздушных перевозок», — сказал он.

По словам Флери, в данный момент ведется подготовка к наблюдению за воздушным пространством над Женевой, однако более подробную информацию о характере договоренностей сейчас сообщить не представляется возможным.

Офис ООН в Женеве пообещал поддержку саммиту Путина и Байдена
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Владимир Путин

В середине апреля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона. В итоге было решено провести российско-американский саммит 16 июня в Женеве.

По информации Кремля, на встрече речь пойдет об отношениях между странами, вопросах стратегической стабильности, сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что Вашингтон ожидает «сложного разговора» с Россией. Однако, по ее словам, встреча глав государств является хорошей возможностью, чтобы двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений.

Владимир Путин Джо Байден саммит Женева Швейцария новости
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