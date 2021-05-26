Офис ООН в Женеве пообещал поддержку саммиту Путина и Байдена

Отделение ООН в Женеве приветствовало решение провести российско-американский саммит в Швейцарии и выразило готовность оказать всяческую поддержку, сообщил ТАСС официальный представитель женевской штаб-квартиры Реал Леблан.

«Женевское отделение ООН с удовлетворением восприняло тот факт, что саммит будет проходить в Женеве», — сказал Леблан.

Он считает это свидетельством того, что «Женева может играть роль площадки для этого события на высоком международном уровне». Представитель штаб-квартиры ООН в Женеве заверил, что будет сделано все возможное, чтобы поддержать встречу президентов России и США, если страны обратятся с соответствующей просьбой.

Накануне в Кремле сообщили, что Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. На встрече речь пойдет об отношениях между странами, вопросах стратегической стабильности, сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса. В Белом доме подтвердили дату саммита.