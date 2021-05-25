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Политика ,  
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Кремль сообщил темы беседы Путина и Байдена на встрече в Женеве

Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудят двусторонние отношения и стратегическую стабильность на встрече в Женеве 16 июня, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обговорят состояние и перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. Среди них — вопросы стратегической стабильности, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также урегулирование региональных конфликтов.

По словам представителя Белого дома Джен Псаки, Путин и Байден «обсудят целый спектр насущных вопросов», передает Associated Press. Псаки уточнила, что власти США стремятся восстановить «предсказуемость и стабильность» в отношениях с Россией.

Кремль назвал дату встречи Путина и Байдена
Политика
Джо Байден

Лично встретиться на территории нейтрального государства 13 апреля предложил Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что саммит пройдет в июне. Джен Псаки также сообщала, что встреча лидеров двух стран может состояться уже этим летом.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что встреча может пройти в одной из европейских стран. Готовность предоставить площадку для российско-американского саммита тогда выразили Австрия, Чехия и Финляндия. Источники «Коммерсанта» 17 мая в качестве наиболее вероятного места проведения встречи назвали Швейцарию.

Ранее в преддверии встречи президентов встречались главы дипломатических ведомств двух стран Сергей Лавров и Энтони Блинкен, а также секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

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