Кремль сообщил темы беседы Путина и Байдена на встрече в Женеве

Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудят двусторонние отношения и стратегическую стабильность на встрече в Женеве 16 июня, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обговорят состояние и перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. Среди них — вопросы стратегической стабильности, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также урегулирование региональных конфликтов.

По словам представителя Белого дома Джен Псаки, Путин и Байден «обсудят целый спектр насущных вопросов», передает Associated Press. Псаки уточнила, что власти США стремятся восстановить «предсказуемость и стабильность» в отношениях с Россией.

Лично встретиться на территории нейтрального государства 13 апреля предложил Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что саммит пройдет в июне. Джен Псаки также сообщала, что встреча лидеров двух стран может состояться уже этим летом.