Песков исключил «стерилизацию» Россией повестки переговоров с США

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Российские власти не намерены «стерилизовать» повестку в преддверии встречи президентов России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Естественно, никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом. Мы думаем, что все равно очень важно, чтобы этот саммит состоялся», — сказал ТАСС.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня. 25 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что стороны намерены обсудить стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.

31 мая замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что повестки США и России на предстоящей встрече на совпадают. При этом он выразил готовность «реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны».