Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 73,24 (-0,06) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 89,6 (+0,22) Инвестиции, 13:50
Гаспарян проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» Спорт, 14:01 Чемезов допустил проведение народного конкурса на новое имя для Superjet Бизнес, 14:00 Сергей Рязанский — о том, как тренируются, живут и работают космонавты Футурология, 14:00 Как поменялся рейтинг «экономического здоровья» регионов. Инфографика Экономика, 13:51 Песков исключил «стерилизацию» Россией повестки переговоров с США Политика, 13:50 Зеленский заявил о «флеш-рояле» у России из-за «Северного потока-2» Политика, 13:50 В черный список ЦБ попали представители криптоиндустрии Крипто, 13:40 Куда Россия открыла полеты вместо закрытой Турции. Видео Экономика, 13:37 Куда поехать, чтобы увидеть полное лунное затмение РБК и ПСБ, 13:28 Трутнев возмутился торчащей 8 лет арматурой на погранпереходе в Китай Политика, 13:26 Масштабирование или крах: как поставить создание стартапов на поток Pro, 13:25 Популярный американский брокер попал в черный список ЦБ Инвестиции, 13:23 МИД назвал вершиной айсберга данные о слежке США за политиками Евросоюза Политика, 13:20 Взлететь или прогореть: как работают венчурные инвестиции Экономика инноваций, 13:20
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Песков исключил «стерилизацию» Россией повестки переговоров с США

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Российские власти не намерены «стерилизовать» повестку в преддверии встречи президентов России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Естественно, никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом. Мы думаем, что все равно очень важно, чтобы этот саммит состоялся», — сказал ТАСС.

Советник Путина назвал темы, где взгляды президентов России и США похожи
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня. 25 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что стороны намерены обсудить стратегическую стабильность, а также ситуацию вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.

31 мая замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что повестки США и России на предстоящей встрече на совпадают. При этом он выразил готовность «реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны».

Рябков также обвинил США в том, что аналогичной готовности с их стороны «гораздо меньше».

В свою очередь спецпредставитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев указывал, что у Москвы и Вашингтона схожая позиция по вопросам проектной деятельности в лесном секторе землепользования.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Кроме того, источники «Коммерсанта» сообщали, что Москва надеется на «локальное потепление» по итогам предстоящей встречи. Собеседник издания указывал, что российские власти ожидают прогресса в области стратегической стабильности и условиях работы дипломатов.

США переговоры повестка Дмитрий Песков
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
СМИ узнали об отправке делегации ФРГ в США для обсуждения Nord Stream 2
Политика
Минфин США подтвердил возобновление санкций против Белоруссии
Политика
Володин заявил о попытках Европарламента навязать США повестку по России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter