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Дело губернатора Фургала ,  

Следственный комитет попросил продлить арест Фургала до года

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС)

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении ареста для экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в убийствах, до одного года, сообщили РБК в суде. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 3 июня.

Фургала задержали 9 июля прошлого года, на следующий день его отправили под арест. В конце месяца президент России Владимир Путин снял его с должности за «утрату доверия».

Изначально СК обвинил Фургала в организации убийства бизнесмена Евгения Зори, совершенного в 2004 году. Тогда Фургал привлекался в качестве подозреваемого, но затем уголовное преследование будущего губернатора было прекращено. Задержание Фургала привело к череде протестных акций в регионе, которые продолжались несколько месяцев.

Новый митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Фоторепортаж
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В феврале 2021 года Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции — в организации нескольких убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского. Основным мотивом преступления стало «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников», — считают в СК. Вину бывший губернатор не признает, называя дело против себя заказным. По его словам, в СИЗО на него оказывают давление.

Газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, что показания экс-губернатора проанализировали при помощи новой методики допроса с использованием двух компьютерных программ. В результате комплексного психолого-лингвистического анализа, комиссия из экспертов, оценивающих показания Фургала, выявила в них «вербальные и невербальные» признаки неискренности.

Адвокат экс-губернатора Сергей Гроза на это сообщил «Коммерсанту», что еще не получал материалов этого исследования. Новую методику проверки показаний он назвал «опасным прецедентом» и «попыткой следствия заменить отсутствующие в уголовном деле доказательства квазинаучными экспериментами».

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Сергей Фургал Хабаровск новости уголовное дело
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