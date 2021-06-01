Следственный комитет попросил продлить арест Фургала до года

Сергей Фургал (Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС)

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о продлении ареста для экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в убийствах, до одного года, сообщили РБК в суде. Судебное заседание по этому вопросу назначено на 3 июня.

Фургала задержали 9 июля прошлого года, на следующий день его отправили под арест. В конце месяца президент России Владимир Путин снял его с должности за «утрату доверия».

Изначально СК обвинил Фургала в организации убийства бизнесмена Евгения Зори, совершенного в 2004 году. Тогда Фургал привлекался в качестве подозреваемого, но затем уголовное преследование будущего губернатора было прекращено. Задержание Фургала привело к череде протестных акций в регионе, которые продолжались несколько месяцев.

В феврале 2021 года Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции — в организации нескольких убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского. Основным мотивом преступления стало «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников», — считают в СК. Вину бывший губернатор не признает, называя дело против себя заказным. По его словам, в СИЗО на него оказывают давление.