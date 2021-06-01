СК задержал двух человек после травмирования детей на батуте в Барнауле

Фото: Следственный комитет РФ

Предпринимательницу и владельца батута задержали в Барнауле после инцидента, в результате которого пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Алтайскому краю.

Следователи допросили 51-летную женщину-предпринимателя и предъявили ей обвинение по пунктам «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штрафа до 500 тыс. руб.

«Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Также задержан 30-летний владелец батута.

30 мая в Барнауле опрокинулся надувной батут, стоявший рядом с одним из торговых центров. Двое детей получили травмы и были госпитализированы. Одну из пострадавших подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние обеих девочек тяжелое. По данным регионального МЧС, батут лопнул, так как не выдержал давления.