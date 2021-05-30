В Алтайском крае проверят аттракционы из-за пострадавших на батуте детей

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе после опрокидывания батута в Барнауле, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщает во «ВКонтакте» правительство края.

«Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов», — говорится в сообщении.

Проверку проведет инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Также в правительстве края сообщили, что два пострадавших на батуте ребенка находятся в больнице, им оказывают помощь. Губернатор поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Попову принять все необходимые меры.