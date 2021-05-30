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Общество ,  
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В Алтайском крае проверят аттракционы из-за пострадавших на батуте детей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе после опрокидывания батута в Барнауле, в результате которого пострадали дети. Об этом сообщает во «ВКонтакте» правительство края.

«Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов», — говорится в сообщении.

Проверку проведет инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

СК возбудил дело из-за опрокинувшегося батута с детьми в Барнауле
Общество
Фото:chel_on_line / VK

Также в правительстве края сообщили, что два пострадавших на батуте ребенка находятся в больнице, им оказывают помощь. Губернатор поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Попову принять все необходимые меры.

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), после того как дети пострадали из-за перевернувшегося батута. Как рассказали в региональном МЧС, батут лопнул, потому что не выдержал давления воздуха.

По данным ТАСС, пострадали две девочки, их госпитализировали в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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Алтайский край аттракцион внеплановая проверка
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