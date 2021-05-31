Власти после ЧП в Барнауле сообщили об отсутствии регистрации у батутов

Фото: СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае нет зарегистрированных батутов из-за моратория, который действует до 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

«Правилами регистрации предусмотрена отсрочка регистрации отдельных видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов — до октября 2022 года. В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов», — сообщили в правительстве региона.

При этом власти отметили, что без наличия регистрации у предпринимателя должны быть эксплуатационные документы на батут. Предприниматели также могут пройти добровольную регистрацию до наступления октября 2022 года.

Накануне в Барнауле у торгового центра опрокинулся батут. В результате ЧП пострадали двое детей. Власти сообщали, что пострадавших доставили в больницу. По данным регионального минздрава, состояние пострадавших девочек оценивается как тяжелое. Одну из девочек

подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).