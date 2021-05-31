Власти после ЧП в Барнауле сообщили об отсутствии регистрации у батутов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 14:34
Пять уровней цифровизации бизнеса: как в России стать компанией будущего Экономика инноваций, 16:40 В правительстве объяснили отказ от «большого локдауна» во время пандемии Экономика, 16:35 Почему рассказы об успехах компании могут сорвать сделку Pro, 16:34 Соратники Навального нашли виновного в «сливе» данных с сайта акции Политика, 16:33 Медведев предложил обсудить идею бесплатного проезда для школьников Общество, 16:31 Кузнецова предложила ставить педофилам штампы в паспорте и правах Общество, 16:27 Экс-солистка «Тату» проиграла на праймериз в Ивановской области Политика, 16:19 В МВД не увидели условий для внедрения алкозамков в России Общество, 16:03 Власти после ЧП в Барнауле сообщили об отсутствии регистрации у батутов Общество, 16:03 Мантуров встретится с металлургами после слов о «нахлобучивании» Бизнес, 16:01 В Брюсселе предложили ослабить ограничения на путешествия внутри ЕС Политика, 15:58 Политтехнолог после выхода из СИЗО в Минске представит фильм о протестах Политика, 15:57 Стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге мужчину арестовали Общество, 15:53 В Татарстане запустили серийное производство автомобилей Aurus Авто, 15:52
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Власти после ЧП в Барнауле сообщили об отсутствии регистрации у батутов

Фото: СК РФ по Алтайскому краю
Фото: СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае нет зарегистрированных батутов из-за моратория, который действует до 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

«Правилами регистрации предусмотрена отсрочка регистрации отдельных видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов — до октября 2022 года. В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов», — сообщили в правительстве региона.

СК допросил владельца опрокинувшегося в Барнауле батута с детьми
Общество
Фото:СУ СК РФ по Алтайскому краю

При этом власти отметили, что без наличия регистрации у предпринимателя должны быть эксплуатационные документы на батут. Предприниматели также могут пройти добровольную регистрацию до наступления октября 2022 года.

Накануне в Барнауле у торгового центра опрокинулся батут. В результате ЧП пострадали двое детей. Власти сообщали, что пострадавших доставили в больницу. По данным регионального минздрава, состояние пострадавших девочек оценивается как тяжелое. Одну из девочек
подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

После случившегося губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе.

батут Алтайский край Барнаул регистрация
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле детей
Общество
В Алтайском крае проверят аттракционы из-за пострадавших на батуте детей
Общество
СК допросил владельца опрокинувшегося в Барнауле батута с детьми
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter