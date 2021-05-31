Минздрав сообщил о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле детей

Фото: УГОЧС и ПБ в Алтайском крае

В Барнауле врачи подключили одну из пострадавших из-за перевернувшегося батута девочек к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу минздрава Алтайского края.

«В настоящее время девочки проходят лечение в отделении реанимации. Им проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», — отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что врачи оценивают состояние двух девочек как тяжелое.

В воскресенье, 30 мая, у торгового центра в Барнауле перевернулся надувной батут, в результате чего двое детей получили травмы. Их доставили в больницу.