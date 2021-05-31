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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле детей

Фото: УГОЧС и ПБ в Алтайском крае
Фото: УГОЧС и ПБ в Алтайском крае

В Барнауле врачи подключили одну из пострадавших из-за перевернувшегося батута девочек к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу минздрава Алтайского края.

«В настоящее время девочки проходят лечение в отделении реанимации. Им проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», — отметили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что врачи оценивают состояние двух девочек как тяжелое.

В Алтайском крае проверят аттракционы из-за пострадавших на батуте детей
Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

В воскресенье, 30 мая, у торгового центра в Барнауле перевернулся надувной батут, в результате чего двое детей получили травмы. Их доставили в больницу.

По данным регионального МЧС, батут лопнул, так как не выдержал давления. В связи с происшествием в региональном СК завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе.

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