СК допросил владельца опрокинувшегося в Барнауле батута с детьми

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае следователи допросили владельца батута, который опрокинулся в то время, как на нем находились дети. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

В пресс-службе уточнили, что владелец батута не задержан.

«Сейчас проводим необходимые следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, криминалистические экспертизы и техническая, которая позволит уточнить степень износа батута», — заявили в ведомстве.

30 мая в Барнауле опрокинулся надувной батут, стоявший рядом с одним из торговых центров в Барнауле. Двое детей получили травмы и были госпитализированы. Позднее в минздраве края сообщили, что одну из пострадавших подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние обеих девочек тяжелое.