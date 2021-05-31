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Политика ,  
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Адвокаты сообщили о проверке СК удара силовиком женщины на митинге

Маргарита Юдина
Маргарита Юдина (Фото: Команда 29)

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту причинения Маргарите Юдиной вреда здоровью сотрудником правоохранительных органов на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, прошедшей 23 января. Об этом сообщает «Команда 29», представляющая интересы женщины.

«На данный момент следователь опросил уже нескольких людей, которые были очевидцами этого события, получил видеозаписи с камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

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По данным правозащитников, следователь также провел медицинскую экспертизу, которая установила, что здоровью Юдиной был причинен вред.

В пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу сказали РБК, что не комментируют эту информацию.

Женщину ударили 23 января в Санкт-Петербурге во время несанкционированного митинга. На видеозаписи, которую опубликовала «Фонтанка», было видно, как несколько сотрудников правоохранительных органов уводили задержанного. Женщина вышла к ним навстречу и спросила, зачем полицейские его схватили. В ответ один из них ударил женщину ногой в живот, прокричав: «С проезжей части!».

Пострадавшей оказалась 54-летняя Маргарита Юдина. Врачи диагностировали у нее сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Ее госпитализировали. На следующий день женщину выписали из больницы.

Позднее Юдина рассказала, что ее уговаривали простить ударившего ее силовика. Telegram-каналы опубликовали видео, на котором мужчина, представившийся ее обидчиком, принес ей в больницу цветы и извинился. Свои действия он объяснил тем, что за пять минут до случившегося его «залили газом».

«У меня запотело забрало, я не видел, что происходит. Я вам клянусь, для меня эта ситуация — шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — заявил он.

В петербургском главке МВД также сообщили, что начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД Сергей Музыка извинился перед женщиной. «От имени ГУ МВД России Сергей Музыка принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми», — рассказал представитель главка.

Санкт-Петербург полицейское насилие акция протеста силовики СК
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