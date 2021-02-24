Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей без билета

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому контролерам общественного транспорта будет запрещено высаживать безбилетных пассажиров моложе 16 лет без сопровождения взрослых. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный закон Государственная дума в заключительном чтении приняла 16 февраля. Новые нормы не будут распространяться на те случаи, когда ребенок без билета едет в сопровождении взрослых. Если совершеннолетний сопровождающий откажется оплатить проезд, и он, и ребенок будут обязаны выйти на ближайшей остановке.

Соответствующий законопроект правительство одобрило в марте 2020 года. Тогда бывший глава Минтранса Евгений Дитрих заявлял, что по стране были зафиксированы несколько ситуаций, когда не оплативших проезд детей высаживали «где-то за городом, в темноте, в грязь». Тогда он подчеркнул, что новый закон будет регулировать именно такие действия.