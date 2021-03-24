В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет

В России выступили с инициативой ввести единые бесплатные проездные для детей младше 16 лет. Соответствующий законопроект планирует внести на рассмотрение в Госдуму зампред комитета по образованию Максим Зайцев, сообщают «Известия».

Депутат предлагает прописать нормы, согласно которым, при предъявлении специального проездного перевозка пассажиров в возрасте от семи до 16 лет будет бесплатной, а количество поездок неограниченно.

По данным издания, некоторые эксперты не поддержали инициативу Зайцева. Один из них, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин назвал предложение депутата популизмом. Эксперт считает, что «в сотнях тысяч благополучных семей родители смогут заплатить за проезд своего ребенка».

В конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий контролерам общественного транспорта высаживать безбилетных пассажиров моложе 16 лет без сопровождения взрослых.

Новые нормы не будут распространяться на те случаи, когда ребенок без билета едет в сопровождении взрослых. Если совершеннолетний сопровождающий откажется оплатить проезд, и он, и ребенок будут обязаны выйти на ближайшей остановке.