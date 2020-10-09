В Москве пенсионерам и школьникам напомнили о блокировке соцкарт

Утром 9 октября, в день вступления в силу новых ограничений, более 11 тыс. человек в Москве попытались попасть в метро с помощью заблокированных соцкарт

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Несмотря на временную блокировку социальных проездных карт, школьники, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему пытаются воспользоваться ими при проезде в метро Москвы. Об этом сообщил дептранс.

На 7:30 в Москве пройти по социальным картам в подземку попытались 11 844 пассажир из этих категорий. Некоторые из них пытались это сделать даже несколько раз — всего было зафиксировано 30 тыс. попыток пройти в метро с социальными картами.

«Мы делаем все, чтобы в метро не было скоплений — там спокойная обстановка. Оставайтесь дома и берегите себя. Если вы все же пользуетесь транспортом, обязательно соблюдайте требования санитарных врачей — носите маски и перчатки», — говорится в сообщении дептранса.

6 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что льготный проезд школьников и москвичей старше 65 лет в общественном транспорте с 9 октября будет приостановлен в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. Ограничения для учащихся школ будут действовать до окончания каникул, 18 октября, для пожилых — до 28 октября.