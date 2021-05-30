СК возбудил дело из-за опрокинувшегося батута с детьми в Барнауле

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Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), из-за опрокинувшегося батута с детьми.

По данным СК, надувной батут стоял рядом с одним из ТЦ в Барнауле. Травмы получили двое детей, они госпитализированы.

Как рассказали в региональном МЧС, батут лопнул, потому что не выдержал давления воздуха.

В июне 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения тяжелых травм двумя пятилетними девочками на надувном аттракционе в Якутске. Пятилетние дети упали с надувного батута на асфальт.