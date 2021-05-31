Палестина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник Лайт»

Вакцина «Спутник Лайт» создана на основе рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа. Ее эффективность составила 79,4% по результатам анализа данных привитых препаратом россиян с 28-го дня после иммунизации. Цена «Спутника V» и «Спутника Лайт» составляет менее $10 за инъекцию.

В России «Спутник Лайт» зарегистрировали 6 мая этого года. В Центре имени Гамалеи заверили, что новая вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса, в том числе новых. «Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — добавили в РФПИ.

Ранее российскую однокомпонентную вакцину также зарегистрировали в Никарагуа, Анголе, Бахрейне и Венесуэле.