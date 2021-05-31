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Пандемия коронавируса ,  

Палестина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник Лайт»

Фото: Fatima Shbair / Getty Images
Фото: Fatima Shbair / Getty Images

Министерство здравоохранения Палестины зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину против COVID-19 «Спутник Лайт», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Благодаря одобрению препарата в Палестине появится возможность в короткие сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей и быстрее сформировать популяционный иммунитет», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, применение «Спутника Лайт» существенно сократит вероятность тяжелых случаев заболевания, при которых необходима госпитализация.

В январе в Палестине также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

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Вакцина «Спутник Лайт» создана на основе рекомбинантного аденовируса человека 26 серотипа. Ее эффективность составила 79,4% по результатам анализа данных привитых препаратом россиян с 28-го дня после иммунизации. Цена «Спутника V» и «Спутника Лайт» составляет менее $10 за инъекцию.

В России «Спутник Лайт» зарегистрировали 6 мая этого года. В Центре имени Гамалеи заверили, что новая вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса, в том числе новых. «Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — добавили в РФПИ.

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Ранее российскую однокомпонентную вакцину также зарегистрировали в Никарагуа, Анголе, Бахрейне и Венесуэле.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Спутник Лайт коронавирус вакцина Палестина
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