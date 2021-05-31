Палестина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник Лайт»
Министерство здравоохранения Палестины зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину против COVID-19 «Спутник Лайт», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Благодаря одобрению препарата в Палестине появится возможность в короткие сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей и быстрее сформировать популяционный иммунитет», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, применение «Спутника Лайт» существенно сократит вероятность тяжелых случаев заболевания, при которых необходима госпитализация.
В январе в Палестине также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V».