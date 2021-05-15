Венесуэла зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»

В Венесуэле зарегистрировали однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщается на сайте вакцины со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд благосостояния России) объявляет об одобрении российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла», — говорится в сообщении.

Ранее «Спутник Лайт» был зарегистрирован в Анголе и в Бахрейне. В России «Спутник Лайт» зарегистрирован 6 мая. Вакцина является первым компонентом «Спутника V». Эффективность однокомпонентной вакцины составляет 79,4%, заявили в РФПИ.

Венесуэла зарегистрировала двухкомпонентную вакцину «Спутник V» в январе. В феврале президент Николас Мадуро объявил о начале вакцинации населения против COVID-19 «Спутником V».