В России назвали объем гуманитарной помощи для Палестины

Несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке Россия продолжит оказывать всестороннюю поддержку Палестине. Об этом заявили в российском МИДе, передает «РИА Новости».

«Мы намерены продолжать оказание разносторонней гуманитарной поддержки палестинскому народу, невзирая на серьезную эскалацию обстановки», — заявили в МИД России.

В министерстве напомнили, что с 2014 года на обеспечение продовольственных нужд Палестины Москва каждый год направляет в фонд Всемирной продовольственной программы от $2 до $3 млн.

«За этот период (включая взнос за 2020-2021 годы в размере $3 млн) нами было выделено $18 млн», — уточнили в ведомстве.