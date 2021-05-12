В Анголе разрешили применение вакцины «Спутник Лайт»

Результаты исследований Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи показали, что «Спутник Лайт» эффективен против всех выявленных сейчас штаммов коронавируса. После введения однокомпонентной вакцины антиген-специфические IgG антитела вырабатываются у 96,9% вакцинированных на 28-й день, сообщили в Центре им. Н. Ф. Гамалеи.

После регистрации «Спутника Лайт» в России министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о заинтересованности в российской однокомпонентной вакцине за рубежом.