В Анголе разрешили применение вакцины «Спутник Лайт»
В Анголе зарегистрировали однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт», сообщается в Twitter российской вакцины.
В марте 2021 года республика одобрила двухкомпонентную вакцину «Спутник V». Сейчас первая российская вакцина против COVID-19 разрешена в 64 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.
Ранее власти Бахрейна разрешили применение российской однокомпонентной вакцины.
В России «Спутник Лайт» зарегистрирован 6 мая. Вакцина является первым компонентом «Спутника V». Эффективность однокомпонентной вакцины составляет 79,4%, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).