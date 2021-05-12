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Пандемия коронавируса ,  
0 

В Анголе разрешили применение вакцины «Спутник Лайт»

Фото: РФПИ / РИА Новости
Фото: РФПИ / РИА Новости

В Анголе зарегистрировали однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт», сообщается в Twitter российской вакцины.

В марте 2021 года республика одобрила двухкомпонентную вакцину «Спутник V». Сейчас первая российская вакцина против COVID-19 разрешена в 64 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.

Ранее власти Бахрейна разрешили применение российской однокомпонентной вакцины.

В России зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт»
Общество
Фото:РФПИ / РИА Новости

В России «Спутник Лайт» зарегистрирован 6 мая. Вакцина является первым компонентом «Спутника V». Эффективность однокомпонентной вакцины составляет 79,4%, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Результаты исследований Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи показали, что «Спутник Лайт» эффективен против всех выявленных сейчас штаммов коронавируса. После введения однокомпонентной вакцины антиген-специфические IgG антитела вырабатываются у 96,9% вакцинированных на 28-й день, сообщили в Центре им. Н. Ф. Гамалеи.

После регистрации «Спутника Лайт» в России министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о заинтересованности в российской однокомпонентной вакцине за рубежом.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Ангола вакцина Спутник V коронавирус
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