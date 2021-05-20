В Никарагуа одобрили вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт»

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В Республике Никарагуа зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация вакцины «Спутник Лайт» увеличит количество доступных стране инструментов для борьбы с коронавирусом и позволит ускорить кампанию по вакцинации граждан», — заявил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая 2021 года. Как отметили в фонде, tt эффективность составляет 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения этой прививки гражданами России.

В разработавшем препарат Центре имени Гамалеи подтвердили, что «Спутник Лайт» эффективен против всех штаммов коронавируса, а антиген-специфические антитела (IgG) вырабатываются после него на 28-й день. У лиц, у которых уже есть антитела, вакцина позволяет увеличить их число в 40 раз уже на десятый день, отметили в центре.