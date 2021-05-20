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Пандемия коронавируса ,  
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В Никарагуа одобрили вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт»

Фото: РФПИ / РИА Новости
Фото: РФПИ / РИА Новости

В Республике Никарагуа зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Регистрация вакцины «Спутник Лайт» увеличит количество доступных стране инструментов для борьбы с коронавирусом и позволит ускорить кампанию по вакцинации граждан», — заявил директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая 2021 года. Как отметили в фонде, tt эффективность составляет 79,4% на основании анализа данных с 28 дня после получения этой прививки гражданами России.

В разработавшем препарат Центре имени Гамалеи подтвердили, что «Спутник Лайт» эффективен против всех штаммов коронавируса, а антиген-специфические антитела (IgG) вырабатываются после него на 28-й день. У лиц, у которых уже есть антитела, вакцина позволяет увеличить их число в 40 раз уже на десятый день, отметили в центре.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, что «Спутник Лайт» не является альтернативой вакцины «Спутник V», так как последняя создавалась для формирования более стойкого иммунитета и может эффективно применяться у лиц старше 60 лет. У лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации «Спутником Лайт» отмечен выраженный рост титра антител, так что в будущем препарат могут использовать те, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился, заявил Мурашко.

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В феврале 2021 года в Никарагуа также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V», а 25 февраля первую партию уже доставили в страну. Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры. В первую очередь прививку решили сделать тем, у кого есть хронические заболевания, в частности почечная недостаточность, проблемы с сердцем и онкология.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Никарагуа Спутник Лайт РФПИ коронавирус COVID-19 вакцина новости
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