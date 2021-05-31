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Политика ,  
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Лавров заявил о подготовке Россией решений на случай отключения от SWIFT

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Евросоюз и Запад в целом не раз проявлял себя как ненадежный партнер, поэтому могут возникнуть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, комментируя предложение отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — отметил он.

Лавров выразил уверенность, что российское правительство и Банк России уже разрабатывают возможные решения, если страну отключат от международных платежных систем.

В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль»
Политика
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

В конце апреля группа депутатов Европарламента предложила отключить Россию от SWIFT в случае, если «наращивание военного присутствия перерастет во вторжение на Украину со стороны России».

Также к отключению России от системы SWIFT не раз призывали украинские власти. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предлагал включить эту меру в новый пакет экономических санкций ЕС против Москвы.

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Лавров заявил о создании в России базы для аналога SWIFT
Политика
Сергей Лавров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль считает реальной угрозу отключения страны от SWIFT, так как действия российских оппонентов непредсказуемы.

В ноябре 2019 года The Economic Times писала, что Индия, Россия и Китай изучают вопрос создания альтернативы SWIFT. Российскую систему передачи финансовых сообщений (РСПФС) могут соединить с китайской международной системой межбанковских платежей CIPS.
 

Сергей Лавров Россия SWIFT
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