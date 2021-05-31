Лавров заявил о подготовке Россией решений на случай отключения от SWIFT

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Евросоюз и Запад в целом не раз проявлял себя как ненадежный партнер, поэтому могут возникнуть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, комментируя предложение отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

«Я не знаю, какие конкретно решения будут приняты западными странами, владельцами SWIFT и какие рычаги, какие методы давления на них могут оказываться», — отметил он.

Лавров выразил уверенность, что российское правительство и Банк России уже разрабатывают возможные решения, если страну отключат от международных платежных систем.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.