СМИ узнали о планах России, Индии и Китая создать аналог SWIFT

По данным The Economist Times, предполагается, что российская система передачи финансовых сообщений (СПФС) будет соединена с индийским и китайским финансовыми механизмами

Индия, Россия и Китай изучают вопрос создания альтернативы доминирующему в США платежному механизму SWIFT (Организация всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) в попытке смягчить торговлю со странами, находящимися под американскими санкциями. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) может быть соединена с китайской международной системой межбанковских платежей CIPS. Уточняется, что в Индии пока нет внутренней системы обмена финансовыми данными, однако Нью-Дели планирует связать платформу Центрального банка России со своим механизмом, который находится в стадии разработки.

Ожидается, что новая система будет работать в качестве модели «шлюза»: сообщения о платежах будут перекодироваться в соответствии с той или иной финансовой системой страны. По словам источников, предложение об альтернативе механизму финансовых платежей SWIFT может быть включена в повестку дня саммита БРИКС в Бразилии.

По данным The Economic Times, страны-участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) также изучают вопрос о прямой торговле друг с другом в национальных валютах. В июле ET писала со ссылкой на источники, что Индия, скорее всего, заплатит за поставки российского вооружения, включая ЗРК С-400, в евро. По данным издания, таким образом Индия обойдет угрозу введения санкций со стороны Вашингтона.