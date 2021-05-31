В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль»

Межбанковская система передачи информации о платежах SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», — сказал он, добавив, что вводить соответствующие санкции может только Совет Безопасности ООН.

По его словам, те меры, которые намерена предпринять определенная страна или группа государств, нельзя назвать санкциями. «Санкции могут приниматься по решению уполномоченной на это структуры, а то, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене», — считает глава департамента.

Как отметил Биричевский, у Москвы существуют опасения, что SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль».

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