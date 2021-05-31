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В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз»

Фото: sakha.gov.ru
Фото: sakha.gov.ru

В Алданском и Кобяйском районе обнаружены фрагменты створок головного обтекателя и двигателя ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В пресс-службе уточняют, что фрагменты ракеты искали с помощью беспилотных летательных аппаратов ООО «ЦСТ».

В результате в Алданском районе обнаружено четыре фрагмента створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском улусе — два фрагмента центрального блока, отметили в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

На 31 мая запланированы работы по распиловке и эвакуации фрагментов ракеты-носителя.

«В районах падения отделяющихся частей ракет-носителей РП 873 в Алданском районе и РП 875 в Кобяйском улусе представители всех заинтересованных ведомств произвели послепусковые облеты с мониторинговым отбором проб природных сред», — отметили в правительстве.

Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту все 36 спутников OneWeb
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Также в ведомстве уточнили, что рабочие группы взяли пробы природных сред: в Алданском районе — шесть проб почвы и три пробы воды с шести мониторинговых точек, и в Кобяйском улусе — пять проб почвы и три пробы воды с пяти точек.

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Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома «Восточный»
Технологии и медиа
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

28 мая ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Пуск ракеты состоялся в 20:38. Спустя десять минут после запуска разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени носителя на суборбитальной траектории. Позднее 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и были выведены на целевые орбиты.

Первый в этом году запуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb на борту состоялся 25 марта. Второй — 26 апреля.

Республика Саха (Якутия) «Союз-2.1б» ракета-носитель Минэкологии
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