В Якутии нашли фрагменты ракеты-носителя «Союз»

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В Алданском и Кобяйском районе обнаружены фрагменты створок головного обтекателя и двигателя ракеты-носителя «Союз-2.1б», стартовавшей на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В пресс-службе уточняют, что фрагменты ракеты искали с помощью беспилотных летательных аппаратов ООО «ЦСТ».

В результате в Алданском районе обнаружено четыре фрагмента створок головного обтекателя ракеты-носителя, в Кобяйском улусе — два фрагмента центрального блока, отметили в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

На 31 мая запланированы работы по распиловке и эвакуации фрагментов ракеты-носителя.

«В районах падения отделяющихся частей ракет-носителей РП 873 в Алданском районе и РП 875 в Кобяйском улусе представители всех заинтересованных ведомств произвели послепусковые облеты с мониторинговым отбором проб природных сред», — отметили в правительстве.