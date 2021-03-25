С космодрома «Восточный» стартовала первая в этом году ракета «Союз»

На космодроме «Восточный» произведен запуск ракеты «Союз — 2.1б» с британскими спутниками на борту, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Сегодня утром, 25 марта 2021 года, в 05:47 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз — 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту», — говорится в сообщении.

Это — второй полностью коммерческий запуск ракеты, а также первый в этом году, который был произведен с космодрома «Восточный».

В «Роскосмосе» поясняют, что «Союз-2.1б» был создан в Ракетно-космическом центре «Прогресс». Это — модификация «Союза — 2», но по сравнению со своим предшественником, у ракеты есть двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. Кроме того, у этой модели выше точность выведения, устойчивость, управляемость, а также масса полезной нагрузки.