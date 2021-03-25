Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 24 мар, 12:49
Как управлять командировками в пандемию. Пять кейсов РБК и Smartway, 07:08 В Минобороны заявили о «ментальной войне» США против России Политика, 07:04 Экономист назвал три главных последствия пандемии COVID-19 для мира Политика, 07:00 С космодрома «Восточный» стартовала первая в этом году ракета «Союз» Общество, 06:28 Bloomberg сообщил о резком росте поставок нефти из России в США Бизнес, 06:26 Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко РБК и Miele, 06:25 В Забайкальском крае самоизоляцию для пожилых отменят с 31 марта Общество, 06:13 Россияне после пандемии оценили возможность пойти работать курьером Общество, 06:01 Абрамченко поручила разработать сметы рекультивации свалок на ₽124 млрд Бизнес, 06:00 МВД подтвердило намерение ужесточить наказание за повторную пьяную езду Общество, 05:58 СМИ сообщили о переговорах Трампа с разработчиками для создания соцсети Политика, 05:39 Как правильно молоть кофе разных сортов РБК Cтиль и De’Longhi, 05:27 Цена Brent выросла на 5% после блокировки Суэцкого канала Экономика, 05:00 В Японии стартовала эстафета олимпийского огня Общество, 04:14
Общество ,  
0 

С космодрома «Восточный» стартовала первая в этом году ракета «Союз»

На космодроме «Восточный» произведен запуск ракеты «Союз — 2.1б» с британскими спутниками на борту, сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Сегодня утром, 25 марта 2021 года, в 05:47 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный выполнен пуск ракеты-носителя «Союз — 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на борту», — говорится в сообщении.

Это — второй полностью коммерческий запуск ракеты, а также первый в этом году, который был произведен с космодрома «Восточный».

Ракета «Союз» вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-16» с 2,5 т груза
Технологии и медиа
Фото:Global Look Press

В «Роскосмосе» поясняют, что «Союз-2.1б» был создан в Ракетно-космическом центре «Прогресс». Это — модификация «Союза — 2», но по сравнению со своим предшественником, у ракеты есть двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. Кроме того, у этой модели выше точность выведения, устойчивость, управляемость, а также масса полезной нагрузки.

Предыдущий запуск «Союза — 2.1б» состоялся в декабре прошлого года. Тогда ракета тоже выводила на орбиту 36 спутников OneWeb. Это был первый полностью коммерческий запуск, а также первый, который компания Arianespace реализовала для OneWeb с первого российского гражданского космодрома.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon
ракета Союз космодром Восточный пуск
Материалы по теме
«Роскосмос» ответил на слова Кудрина Путину о нарушениях на ₽30 млрд
Общество
Суд отменил заморозку строительства на космодроме Восточный
Бизнес
Рогозин объяснил, зачем снимать фильм в космосе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter