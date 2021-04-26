Ракету «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb запустили с Восточного

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Трансляция ведется на YouTube.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» была запущена 26 апреля в 01:14:08 по московскому времени. В 01:23 разгонный блок отделился от третьей ступени носителя. Сейчас разгонный блок «Фрегат» выводит спутники OneWeb на целевую орбиту.

Старт прошел успешно. «Пуск штатно. Отделение головного блока с 36 космическими аппаратами и первое включение двигательной установки разгонного блока «Фрегат» прошли в расчетное время», — сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Telegram

В «Роскосмосе» отметили, что этот пуск стал «третьим полностью коммерческим с космодрома Восточный».