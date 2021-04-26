Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,09 (-1,33) Инвестиции, 23 апр, 13:58
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 90,47 (-1,57) Инвестиции, 23 апр, 13:58
США помогут Индии экспресс-тестами на COVID-19 и аппаратами ИВЛ Политика, 02:46 Как превратить уборку из скучного занятия в источник удовольствия РБК Cтиль и Dyson, 02:25 Кравчук заявил об «историческом событии» в переговорах по Донбассу Политика, 02:08 Что такое индивидуальный пенсионный план РБК и НПФ «Будущее», 01:33 Ракету «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb запустили с Восточного Технологии и медиа, 01:23 В Белоруссии показали слова Тихановского к Лукашенко о «вопросах к Коле» Политика, 01:21 «Дорогие товарищи!» Кончаловского получили премию «Ника» как лучший фильм Общество, 01:13 Авария на Чернобыльской АЭС. Как это было Общество, 01:08 СК сообщил подробности дела об отравлении детей в Пензенской области Общество, 00:42 Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест РБК и Mercedes-Benz, 00:22 Федун заявил о возможном продлении сделки ОПЕК+ навсегда Бизнес, 00:00 В Кремле не обсуждали выдвижение Матвиенко и Чемезова на выборы в Госдуму Политика, 00:00 Палата представителей США проголосовала за создание 51-го штата Политика, 00:00 Алексей Миранчук забил первый мяч за 1,5 месяца в составе «Аталанты» Спорт, 25 апр, 23:59
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Технологии и медиа ,  
0 

Ракету «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb запустили с Восточного

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Трансляция ведется на YouTube.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» была запущена 26 апреля в 01:14:08 по московскому времени. В 01:23 разгонный блок отделился от третьей ступени носителя. Сейчас разгонный блок «Фрегат» выводит спутники OneWeb на целевую орбиту.

Экипаж корабля «Ю.А.Гагарин» перешел на МКС
Технологии и медиа
Фото:Роскосмос

Старт прошел успешно. «Пуск штатно. Отделение головного блока с 36 космическими аппаратами и первое включение двигательной установки разгонного блока «Фрегат» прошли в расчетное время», — сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Telegram

В «Роскосмосе» отметили, что этот пуск стал «третьим полностью коммерческим с космодрома Восточный».

В прошлый раз с космодрома Восточный запустили на орбиту более 30 спутников OneWeb. Космические аппараты вывела на орбиту ракета «Союз-2.1б». Этот был первый в этом году пуск, произведенный с космодрома в Амурской области.

ракета запуск космодром Восточный
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,98 -0,58% EUR/RUB ₽90,68 +0,06% EUR/USD $1,21 +0,69%
Материалы по теме
SpaceX отправила пилотируемый корабль к МКС
Технологии и медиа
С Байконура стартовала ракета «Союз» со спутниками из 18 стран
Общество
Болид над Якутией оказался разгонным блоком запущенной в 2009-м ракеты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter