Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту все 36 спутников OneWeb

В то же время в СССР с января 1983 по ноябрь 1984 года было совершено 185 безаварийных космических пусков подряд.

В октябре 2018 года через девять минут после запуска произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Она должна была доставить корабль «Союз МС-10» к МКС. Экипаж корабля аварийно приземлился, испытав перегрузки в 6 g.