Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту все 36 спутников OneWeb
Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту Земли 36 спутников связи британской компании OneWeb. Об этом сообщается в Twitter госкорпорации «Роскосмос».
«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», — отмечается в сообщении.
Ракета с британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный в 20:38 28 мая.
По подсчетам «РИА Новости», этот успешный запуск стал 59-м в истории России с момента аварии 11 октября 2018 года. Это новый российский рекорд по числу проведенных подряд безаварийных космических запусков.