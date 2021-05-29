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Технологии и медиа ,  
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Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту все 36 спутников OneWeb

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту Земли 36 спутников связи британской компании OneWeb. Об этом сообщается в Twitter госкорпорации «Роскосмос».

«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», — отмечается в сообщении.

Ракета с британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный в 20:38 28 мая.

По подсчетам «РИА Новости», этот успешный запуск стал 59-м в истории России с момента аварии 11 октября 2018 года. Это новый российский рекорд по числу проведенных подряд безаварийных космических запусков.

Ракета «Союз» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома «Восточный»
Технологии и медиа
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В то же время в СССР с января 1983 по ноябрь 1984 года было совершено 185 безаварийных космических пусков подряд.

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В октябре 2018 года через девять минут после запуска произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Она должна была доставить корабль «Союз МС-10» к МКС. Экипаж корабля аварийно приземлился, испытав перегрузки в 6 g.

Россия космос Роскосмос
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