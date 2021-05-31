Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

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Если не разобраться с происхождением коронавируса SARS-CoV-2, то в будущем человечество может столкнуться с новой пандемией, заявил американский ученый, содиректор Центра разработки вакцин Техасской детской больницы Питер Хотез, передает NBC News.

«Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — заявил он.

По его мнению, необходимо исследовать возникновение нового коронавируса непосредственно в китайском городе Ухань.

По мнению ученого, первыми двумя глобальными эпидемиями можно считать вспышки атипичной пневмонии SARS (ранние 2000-е) и ближневосточного респираторного синдрома MERS (впервые зарегистрирован в 2012 году).