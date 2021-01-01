Глава ВОЗ предупредил о «не последней» для человечества пандемии

Гебрейсус напомнил, что в последние годы было множество прогнозов, говоривших, что мир не готов к пандемиям. Он дал три совета, как минимизировать последствия эпидемии в будущем и призвал к единому пождходу к здоровью человека

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Пандемия коронавирусной инфекции, с которой человечество столкнулось в 2020 году, не будет последней. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в видеообращении, приуроченном к отмечаемому 27 декабря Международному дню противоэпидемической готовности.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней. Эпидемии — это факт. Но инвестиции в здравоохранение, поддержка правительств и всего общества, единый подход к вопросам здоровья — это гарантии, что наши дети и их дети унаследуют более безопасный и стабильный мир», — сказал Гебрейесус.

По его словам, поверить в то, что всего год назад COVID-19 был неизвестен человеку, трудно. И за последние 12 месяцев мир перевернулся, последствия пандемии вышли далеко за рамки самого заболевания.

«Но ничто из этого не должно нас удивлять: в течение последних лет было много прогнозов и рекомендаций. И все они говорили одно: мир не готов к пандемии. Мы все должны усвоить уроки, которые она преподает нам», — подчеркнул глава ВОЗ.