Глава ВОЗ предупредил о «не последней» для человечества пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Местные жители подожгли лагерь сирийских беженцев в Ливане Общество, 07:24 Трамп призвал республиканцев в сенате дальше оспаривать итоги выборов Политика, 06:54 Кинолог рассказал об опасности праздничных блюд для собак Общество, 06:27 В Иллинойсе в боулинг-клубе расстреляли двоих подростков Общество, 06:24 На вещевом рынке в Волгограде произошел пожар Общество, 06:00 Сотрудники МЧС нашли более 10 тыс. боеприпасов в Нагорном Карабахе Политика, 05:53 В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры Общество, 05:24 Трамп счел картинные меры в США опаснее самого COVID-19 Общество, 05:21 В США сообщили о возможных махинациях с получением вакцины от COVID Общество, 05:05 В США трехлетний ребенок перенес инсульт из-за COVID-19 Общество, 04:49 В Иране из-за схода лавины погибли восемь человек Общество, 04:17 Ученые заявили о способе получить «мгновенный иммунитет» к COVID Общество, 04:07 Вильфанд пообещал «нескучную» погоду в новогоднюю ночь Общество, 03:33 «Британский штамм» коронавируса выявили в Канаде Общество, 03:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава ВОЗ предупредил о «не последней» для человечества пандемии

Гебрейсус напомнил, что в последние годы было множество прогнозов, говоривших, что мир не готов к пандемиям. Он дал три совета, как минимизировать последствия эпидемии в будущем и призвал к единому пождходу к здоровью человека
Фото: Matilde Campodonico / AP
Фото: Matilde Campodonico / AP

Пандемия коронавирусной инфекции, с которой человечество столкнулось в 2020 году, не будет последней. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в видеообращении, приуроченном к отмечаемому 27 декабря Международному дню противоэпидемической готовности.

«История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней. Эпидемии — это факт. Но инвестиции в здравоохранение, поддержка правительств и всего общества, единый подход к вопросам здоровья — это гарантии, что наши дети и их дети унаследуют более безопасный и стабильный мир», — сказал Гебрейесус.

По его словам, поверить в то, что всего год назад COVID-19 был неизвестен человеку, трудно. И за последние 12 месяцев мир перевернулся, последствия пандемии вышли далеко за рамки самого заболевания.

Билл Гейтс назвал возможные сроки новой пандемии
Общество
Билл Гейтс

«Но ничто из этого не должно нас удивлять: в течение последних лет было много прогнозов и рекомендаций. И все они говорили одно: мир не готов к пандемии. Мы все должны усвоить уроки, которые она преподает нам», — подчеркнул глава ВОЗ.

Гебрейесус дал три совета, как минимизировать негативные эффекты для общества и экономик от пандемий в будущем. «Для начала, все страны должны вкладывать средства в программы по мониторингу всевозможных чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий. Особенно важна первичная медпомощь», — сказал гендиректор ВОЗ.

Вторым пунктом, по его мнению, является координация работы систем здравоохранения, правительств и общества. «Третье: пандемия обнажила связи между здоровьем людей и животных на всей планете. Все эти проблемы мы можем решить только единым подходом к заботе о здоровье человека. Любые наши усилия обречены на провал, если они не решат угрозы, которые человек представляет для живой природы и климата», — добавил он.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Число случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн
Общество
Фото:Go Nakamura / Getty Images

В ноябре о неизбежности новой пандемии предупреждал основатель Microsoft, миллиардер и меценат Билл Гейтс. По его словам, если человечеству повезет, то она начнется через 20 лет, но эпидемическая угроза нового заболевания существует и в более близкой перспективе.

Гейтс считает, что следующая пандемия может быть менее разрушительной для общества и глобальной экономики, если человечество сегодня извлечет уроки из ситуации с COVID-19.

Пандемия коронавирусной инфекции началась в конце декабря в китайском городе Ухань и за два месяца распространилась по всему миру. К 26 декабря на планете было уже более 80 млн заболевших — эта цифра выросла на 20 млн за последний месяц. Больше всего инфицированных в США (18,7 млн), Индии (10,1 млн) и Бразилии (7,4 млн). Россия на четвертом месте по количеству заражений — к субботе их стало более 3 млн случаев.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус ВОЗ пандемия
Материалы по теме
Россияне назвали свой главный страх во время пандемии
Общество
Билл Гейтс назвал возможные сроки новой пандемии
Общество
Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 3 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter