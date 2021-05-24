Глава ВОЗ предупредил о появлении более смертоносного вируса, чем COVID

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что мир столкнется с новой пандемией вируса, который будет более смертоносным, чем коронавирус. Об этом он заявил на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, трансляция велась на YouTube-канале ВОЗ.

«Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет более заразным и более смертоносным, чем сейчас», — сказал Гебрейесус.

Он назвал «главным драйвером пандемии» COVID-19 отсутствие солидарности между странами и желания обмениваться данными, ресурсами, технологиями. Если страны пойдут той же дорогой, они опять придут к миру, который не готов к встрече с вирусом, небезопасен и несправедлив, предупредил глава ВОЗ. Чтобы сохранить мир в безопасности, необходима всеобщая вовлеченность, заключил Гебрейесус.