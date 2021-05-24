Глава ВОЗ предупредил о появлении более смертоносного вируса, чем COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 73,53 (-0,05) Инвестиции, 13:53
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 89,69 (-0,26) Инвестиции, 13:53
Кто стал самой «зеленой» компанией России — майский рейтинг RAEX Зеленая экономика, 16:30 В России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом COVID-19 Общество, 16:27 Биткоин вырос на $7,5 тыс. после распродаж на выходных Крипто, 16:25 Дипломаты запросили консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Политика, 16:20 В Подмосковье загорелись помещения птицефабрики на площади 3,5 тыс. кв. м Общество, 16:09 Что такое онлайн-конфигураторы и как они повышают продажи Pro, 16:02 Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента Технологии и медиа, 16:01 Следовавший в Таллин борт Wizz Air не стал пролетать над Белоруссией Общество, 15:59 В Минске задержали рейс Lufthansa из-за сообщения о возможном теракте Общество, 15:55 Прокуратура в Петербурге потребовала запретить второе видео Dolce&Gabbana Общество, 15:52 Что грозит Минску из-за задержания лайнера с экс-главредом NEXTA. Главное Политика, 15:50 ЕС вызвал посла Белоруссии из-за посадки самолета Ryanair в Минске Политика, 15:48 «На кону сотни миллионов». Как события в Китае повлияют на майнинг Крипто, 15:47 Alfa Romeo Giulia превратили в бронированный седан для полиции. Фото Авто, 15:45
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава ВОЗ предупредил о появлении более смертоносного вируса, чем COVID

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что мир столкнется с новой пандемией вируса, который будет более смертоносным, чем коронавирус. Об этом он заявил на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, трансляция велась на YouTube-канале ВОЗ.

«Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет более заразным и более смертоносным, чем сейчас», — сказал Гебрейесус.

В Индии число умерших от коронавируса превысило 300 тыс.
Общество
Фото:Getty Images

Он назвал «главным драйвером пандемии» COVID-19 отсутствие солидарности между странами и желания обмениваться данными, ресурсами, технологиями. Если страны пойдут той же дорогой, они опять придут к миру, который не готов к встрече с вирусом, небезопасен и несправедлив, предупредил глава ВОЗ. Чтобы сохранить мир в безопасности, необходима всеобщая вовлеченность, заключил Гебрейесус.

В России выявили более 9 тыс. случаев коронавируса за сутки
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ранее Гебрейесус предупреждал, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым по числу жертв заболевания, чем первый. «Мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать намного более смертоносным», — указал он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту число заразившихся коронавирусом в мире превысило 167 млн человек. Умерли более 3 млн больных.

Читайте на РБК Pro
Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий Как растерять уважение подчиненных. 7 частых ошибок управленцев Продажи кладовок в Москве выросли на 67%. Стоит ли в них инвестировать О чем не стоит писать в сопроводительном письме работодателю — 10 правил

В России с начала пандемии заболели 5 млн 9 тыс. 911 человек, из них более 4,6 млн вылечились.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус ВОЗ пандемия
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре назвали число сделанных прививок от коронавируса
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая
Общество
В Индии число умерших от коронавируса превысило 300 тыс.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter