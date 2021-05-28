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Политика ,  
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Штайнмайер решил баллотироваться на второй президентский срок в Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Sandra Steins / Bundesregierung via Getty Images)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 28 мая о своем намерении участвовать в выборах президента Германии 2022 года, сообщает издание Spiegel. В случае победы это будет уже второй срок 65-летнего Штайнмайера.

«Германия сегодня находится на переломном этапе», — сказал Штайнмайер во время пресс-конференции в своей официальной резиденции во дворце Бельвю. По словам президента, коронавирус принес страдания и горе, нанес тяжелые раны республике, и он «хотел бы их залечить», приводит слова Штайнмайера Deutsche Welle.

Канцлер Ангела Меркель разговаривала с Франк-Вальтером Штайнмайером перед пресс-конференцией, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Штеффан Зайберт, передает агентство Tagesschau. Зайберт рассказал, что Меркель испытывает огромное уважение как к нему, так и к его должности.

Ранее Франк-Вальтер Штайнмайер призывал сохранить отношения с Россией, несмотря на напряженную ситуацию. Он выразил опасение, что многие мосты между Востоком и Западом стали за 20 лет хрупкими. Вместе с тем президент Германии обвинял Россию в нарушении международного права в случае с присоединением Крыма, отметив, что Россия сделала военную силу инструментом политики.

Именем немецкого президента назван пакет положений вторых минских соглашений, так называемая Формула Штайнмайера. Согласно этим положениям, стороны договорились устанвить особый статус Донбасса в законодательстве Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель не примет участия в ближайших парламентских выборах в сентябре этого года, вместо нее от блока ХДС и ХСС в выборах примет участие политик Армин Лашет. Меркель ранее заявляла, что после выборов уйдет из политики.

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Штайнмайер с 1975 года является членом Социально-Демократической партии Германии, он занимал должности министра иностранных дел и вице-канцлера страны.

Федеральный президент Германии избирается Федеральным собранием сроком на пять лет и занимается преимущественно представительскими функциями. Количество сроков ограничено двумя, Штайнмайер впервые избрался на высший пост в 2017 году.

Германия Выборы президент Франк-Вальтер Штайнмайер
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